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Рядом с морем в Янтарном разрешили построить многоквартирный дом

Площадь здания составит 2,4 тысячи квадратных метров.

В Янтарном разрешили построить многоквартирный дом на улице Советской, 38. Площадь здания составит 2423,21 квадратных метров. Соответствующая информация появилась в реестре на сайте областного правительства.

Четырёхэтажный дом появится на участке с кадастровым номером 39:22:010007:88. Территория площадью 1,6 тысячи квадратных метров располагается севернее парка Беккера, рядом с морем. Разрешение выдали физическому лицу. Документ действует до 2 июля 2027 года.

В июне экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на улице Советской, 38 в Янтарном. Его разработала компания «АрхПД». Документация проходила негосударственную экспертизу. Застройщиком является Валтер Григорян.

строительство