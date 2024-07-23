Рядом с морем в Янтарном разрешили построить многоквартирный дом

В Янтарном разрешили построить многоквартирный дом на улице Советской, 38. Площадь здания составит 2423,21 квадратных метров. Соответствующая информация появилась в реестре на сайте областного правительства.
Четырёхэтажный дом появится на участке с кадастровым номером 39:22:010007:88. Территория площадью 1,6 тысячи квадратных метров располагается севернее парка Беккера, рядом с морем. Разрешение выдали физическому лицу. Документ действует до 2 июля 2027 года.
В июне экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на улице Советской, 38 в Янтарном. Его разработала компания «АрхПД». Документация проходила негосударственную экспертизу. Застройщиком является Валтер Григорян.