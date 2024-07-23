Рынок труда требует от лириков быть физиками

И это угнетает. Одно дело — добровольно чем-то увлечься, чему-то новому научиться, и другое — когда это новый стандарт. Ведь тогда это уже не про развитие, а про бесконечный бег в колесе: пройдет еще немного времени, и ты опять будешь недостаточно хорош. И правда в том, что скорее всего так и будет. Скорее всего, ты сильно отстанешь даже в своей первой профессии — потому что если копать не вглубь, а вширь, то до клада или до живительного источника не доберешься. Зато так можно взрыхлить почву, засеять ее и потом собрать урожай. И, может быть, на год обеспечить себя пропитанием. Потом цикл придется повторить. И еще. И снова. Вечная рутина. И постоянная зависимость от внешних условий. Да, наверное, таков удел большинства из нас. Но как же это грустно!