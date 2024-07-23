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Сочи вошел в тройку лучших городов России

Сочи занял третье место в рейтинге по качеству жизни населения.

Источник: Комсомольская правда

Сочи вошел в топ-3 лучших городов России по качеству жизни населения. Рейтинг составлен Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам первых шести месяцев 2024 года.

Качество жизни оценили в городах страны с населением свыше 250 тысяч человек. Так, согласно рейтингу, лучшим городом России стала Москва. На втором месте — Грозный, на третьем — Сочи. Далее следуют Махачкала, Владикавказ, Санкт-Петербург, Владимир, Симферополь, Севастополь и Калуга.

В составлении списка поучаствовали жители 50 городов. Они оценили уровень материального благосостояния, доступность недвижимости, качество медобслуживания и образования, экологию, а также ответили на вопрос о переезде в другой город.

«Сочи стал абсолютным лидером в вопросах экологии и образования. Также жители города отметили высокий уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилищного фонда и благоустройства», — уточнила директор департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Ирина Уюткина.

В пресс-службе администрации курорта также отметили, что Сочи регулярно входит в число лидеров рейтинга по качеству жизни населения.

Ранее сообщалось, что пляж «Маяк» в Сочи первым в России классифицирован Роскачеством.

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