В Новосибирске разрабатывают систему умных урн

Согласно замыслу разработчиков система будет поощрять раздельный сбор мусора путем начисления бонусов. Человек, выбрасывающий мусор, будет получать баллы в специальном приложении, которые затем сможет обменять на промокоды или акции различных заведений города.
Главной целью разработчиков является как сортировка отходов, так и снижение количества мелкого мусора на улицах Новосибирска.
Авторы проекта заручились поддержкой администрации города, пообещавшей свое содействие. Кроме того, на разработку системы Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Студенческий стартап» выделен грант в размере 1 млн рублей.
Работу по созданию системы планируется завершить в 2025 году.