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В Новосибирске разрабатывают систему умных урн

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий разрабатывают систему умных урн, снабженных модулем интернета вещей. Об инновационном проекте сообщает издание ТАСС.

Согласно замыслу разработчиков система будет поощрять раздельный сбор мусора путем начисления бонусов. Человек, выбрасывающий мусор, будет получать баллы в специальном приложении, которые затем сможет обменять на промокоды или акции различных заведений города.

Главной целью разработчиков является как сортировка отходов, так и снижение количества мелкого мусора на улицах Новосибирска.

Авторы проекта заручились поддержкой администрации города, пообещавшей свое содействие. Кроме того, на разработку системы Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Студенческий стартап» выделен грант в размере 1 млн рублей.

Работу по созданию системы планируется завершить в 2025 году.

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