На Хилокском рынке в Новосибирске продолжают сносить незаконные киоски мигрантов

На Хилокском рынке Новосибирска продолжают сносить киоски, где нелегально торгуют мигранты.
— Организована работа по демонтажу строений, привлечена специализированная техника: два грузовика и один фронтальный погрузчик. Ведется работа по пресечению торговли в неустановленном месте, изымается продукция и транспортные средства, — сообщил КП-Новосибирск департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Морозов.
Напомним, на прошлой неделе у мигрантов, незаконно торгующих на рынке, изъяли машины, магазины и 760 кг фруктов и овощей. Четыре года на Хилокском жилмассиве шла борьба с незаконными кафе и торговцами.