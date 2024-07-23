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На Хилокском рынке в Новосибирске продолжают сносить незаконные киоски мигрантов

Несколько лет жители этого жилмассива жаловались на беспорядки.

Источник: Комсомольская правда

На Хилокском рынке Новосибирска продолжают сносить киоски, где нелегально торгуют мигранты.

— Организована работа по демонтажу строений, привлечена специализированная техника: два грузовика и один фронтальный погрузчик. Ведется работа по пресечению торговли в неустановленном месте, изымается продукция и транспортные средства, — сообщил КП-Новосибирск департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Морозов.

Напомним, на прошлой неделе у мигрантов, незаконно торгующих на рынке, изъяли машины, магазины и 760 кг фруктов и овощей. Четыре года на Хилокском жилмассиве шла борьба с незаконными кафе и торговцами.

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