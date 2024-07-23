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Магнитная буря задержится в Самаре до 24 июля

Жителей Самары предупредили о приближении магнитных бурь.

В Самаре задерживается не только дождливая погода, но и магнитные бури. Одна из них накроет региональную столицу 24 июля 2024 года, сообщают в сервисе my-calend.

— Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли, — отмечают специалисты.

В зону риска попадут пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Метеочувствительные горожане столкнуться с ухудшением самочувствия, резкими скачками артериального давления, перепадами настроения и упадком сил. Горожанам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.

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