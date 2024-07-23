Магнитная буря задержится в Самаре до 24 июля

В Самаре задерживается не только дождливая погода, но и магнитные бури. Одна из них накроет региональную столицу 24 июля 2024 года, сообщают в сервисе my-calend.
— Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли, — отмечают специалисты.
В зону риска попадут пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Метеочувствительные горожане столкнуться с ухудшением самочувствия, резкими скачками артериального давления, перепадами настроения и упадком сил. Горожанам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.