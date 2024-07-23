Стало известно, какой будет погода на Байкале в августе 2024

Погода на Байкале в августе 2024 интересует многих, ведь именно этот месяц вблизи самого глубокого озера планеты считается бархатным сезоном (по крайней мере, его первая половина). Почему? На календаре еще лето — дни теплые, ночи еще не такие холодные, а вода уже хорошо прогрелась (хотя редко где на Байкале ее температура летом поднимается выше +18 градусов). КП-Иркутск узнала у специалистов Иркутского Гидрометцентра, чего ждать от небесной канцелярии тем, кто хочет отдохнуть на берегах знаменитого озера.
Байкал просто огромен, поэтому и погода на Байкале в августе 2024 в разных его частях будет отличаться — «Комсомолка» узнала у синоптиков прогноз по южной и центральной части озера.
— Среднемесячная температура воздуха в южной и центральной части озера Байкал в августе этого года ожидается на 1 градус ниже климатической нормы, — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.
Как отметила синоптик, отдельные дни все же будут вполне комфортными для отдыха. Если же вы предпочитаете путешествовать «дикарями» — в палатках под открытым небом, то крайне важны для вас ночные температуры. Какие же спальники захватить с собой…
— Предварительный прогноз такой: ночью температурные показатели в первой половине месяца на Байкале будут колебаться от +10 до +15 градусов, — говорит Юлия Янькова. — Во второй половине августа по ночам уже ощутимо прохладнее — до +5…+10 градусов.
Днем погода на Байкале в августе 2024 обещается вполне комфортной. Первые 15 дней последнего летнего месяца лето на календаре отразится и на температурных показателях: столбики уличных термометров станут подниматься до +20…+25 градусов. Последующие деньки уже не прогнозируются такими теплыми — во второй половине августа температура воздуха днем составит +15…+20 градусов.
Что касается осадков, то в южных районах Иркутской области, куда входят и Иркутский, и Ольхонский, в августе осадков выпадет ниже нормы. Такой будет погода на Байкале в августе 2024, а в Иркутске она окажется чуть более теплой — подробности здесь.
Как ранее писал KP.RU, на берегу Амура в районе Гродеково обнаружили тело 13-летней девочки. По предварительным данным, это ребенок, пропавший два дня назад.