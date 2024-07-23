Стало известно, какой будет погода на Байкале в августе 2024

Погода на Байкале в августе 2024 интересует многих, ведь именно этот месяц вблизи самого глубокого озера планеты считается бархатным сезоном (по крайней мере, его первая половина). Почему? На календаре еще лето — дни теплые, ночи еще не такие холодные, а вода уже хорошо прогрелась (хотя редко где на Байкале ее температура летом поднимается выше +18 градусов). КП-Иркутск узнала у специалистов Иркутского Гидрометцентра, чего ждать от небесной канцелярии тем, кто хочет отдохнуть на берегах знаменитого озера.