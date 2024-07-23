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Жара до 41 градуса и грозы: погода в Алматы и Шымкенте

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, к какой погоде готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента 24—26 июля 2024 года. Специалисты предупреждают, что в двух городах ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°

К примеру, в Алматы температура воздуха прогреется до 37 градусов, в Шымкенте же и вовсе до 41.

Астана

  • 24 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 27−29 тепла.
  • 26 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 26−28 тепла.

Алматы

  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
  • 26 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.

Шымкент.

  • 24 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 37−39 тепла.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.
  • 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 39−41 градус.

Ранее стало известно, что в Астане и 17 областях Казахстана на 23 июля объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.