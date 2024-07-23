Жара до 41 градуса и грозы: погода в Алматы и Шымкенте

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали, к какой погоде готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента 24—26 июля 2024 года. Специалисты предупреждают, что в двух городах ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.