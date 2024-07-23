В Ургуте археологи нашли храм и настенные изображения древней согдийской культуры

С 2022 года археологии исследуют памятник Кургантепа возле села Жураптепа Ургутского района. Недавно в ходе этих исследований был найден храм, принадлежащий согдийской культуре.
По словам кандидата исторических наук, ведущего специалиста Самаркандского института археологии Алишера Сандибоева, храм датируется ранним Средневековьем, его планировка прямоугольная, стены украшены религиозной живописью. Например, на стене обнаружено изображение богини с короной в форме полумесяца, есть на сохранившихся частях фрески фрагменты таких корон и фигур. На одной из полок найдены обломки рук и ног глиняной статуи.
Археологи полагают, что этот храм действовал в
Алишер Сандибоев уточнил: «Образцы доисламской настенной живописи и скульптуры не обнаруживались в Узбекистане уже несколько десятилетий, поэтому эти произведения искусства, найденные в Кургантепе, имеют большое значение. Сейчас продолжаются раскопки, сохраняются и копируются настенные росписи».
Историк предложил создать в Ургутском районе филиал Самаркандского областного управления Агентства культурного наследия. Это поможет в изучении и фотографировании более 200 памятников культурного наследия.
Также Алишер Сандибоев предложил создать в районе археологический музей для знакомства жителей и иностранцев с антиквариатом и для развития туризма. В музее можно было бы хранить и изучать предметы, связанные с древней историей Ургута, и он стал бы координационным центром для исследователей.
По словам Сандибоева, материалы для музея есть, а предметы, найденные в археологических памятниках, пополнили бы музейный фонд.