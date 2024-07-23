В Ургуте археологи нашли храм и настенные изображения древней согдийской культуры

Также Алишер Сандибоев предложил создать в районе археологический музей для знакомства жителей и иностранцев с антиквариатом и для развития туризма. В музее можно было бы хранить и изучать предметы, связанные с древней историей Ургута, и он стал бы координационным центром для исследователей.