Отключат газ 24 и 25 июля в трех районах Волгограда

Волгоградцев предупреждают в временной приостановке поставок газа 24 и 25 июля 2024 года в трех районах областного центра. Из-за неотложных плановых ремонтных работ отключат газ части жителей в Дзержинском, Кировском и Краснооктябрьском районах, сообщает «Газпром межрегионгаз Волгоград».
Так, 24 июля 2024 с 7.00 до 19.00 в Дзержинском районе Волгограда газ отключат на улицах Сакко и Ванцетти, 1А и Жирновская, 41/20,31.
В Кировском районе 24 июля 2024 с 10.00 до 17.00 газа не будет по адресам: ул. Абганеровская, 48, 114, 116Б, 124; ул. Астраханская, 81−91, 82, 82А, 84, 88, 88А, 89А, 91, 96; СНТ «Восход» линия 20, ж.858; СНТ «Восход» линия 20, ж.30; СНТ «Восход» линия 20, ж.31. В поселке Ергенинский: ул. Мелитопольская, 1−7, 2, 8, 11−23, 27−33;ул. Михайловская, 1−5, 1А, 4−12; ул. Природная, 2, ул. Щелковская, 1, 3, 2−8, 9, 11, 11Б, 15, 16, 19−27, 22, 24, 30; пер. Михайловский, 1−5, 9.
В Краснооктябрьском районе Волгограда 25 июля 2024 с 8.00 до 22.00 газа не будет на улицах: ул. Аграрная, ул. Кравченко, 1А, 1 В, 3А, 148; ул. Менделеева (СНТ «Металлург»), 230/3; ул. Окраинная, 2, 4, 7, 7Б, 15. 16, 18, 19, 19Б, 9Б, 5Б, 1Б.
В это время волгоградцев просят не оставлять включенными газовые плиты и водонагреватели во избежание несчастных случаев.