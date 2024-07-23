Спасатели МЧС Узбекистана с коллегами из стран СНГ провели тренировку на базе МЧС России

Участникам предложили «легенду» условной чрезвычайной ситуации: на территории приграничного района России произошел природный пожар. Спасатели применили в деле тактику оперативного реагирования в зоне ЧП. В режиме реального времени они отработали множество вопросов: от первичного прохождения информации и установки устойчивых каналов связи — до доставки сил и средств пожарно-спасательных подразделений в зону ЧС и грузов гуманитарной помощи для условно пострадавшего населения.