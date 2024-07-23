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Спасатели МЧС Узбекистана с коллегами из стран СНГ провели тренировку на базе МЧС России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Тренировку для дежурных центров управления в кризисных ситуациях стран СНГ провело МЧС России. В числе участников программы — спасатели из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и Беларуси, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Участникам предложили «легенду» условной чрезвычайной ситуации: на территории приграничного района России произошел природный пожар. Спасатели применили в деле тактику оперативного реагирования в зоне ЧП. В режиме реального времени они отработали множество вопросов: от первичного прохождения информации и установки устойчивых каналов связи — до доставки сил и средств пожарно-спасательных подразделений в зону ЧС и грузов гуманитарной помощи для условно пострадавшего населения.

Такие тренировки укрепят связи между государствами — участниками Содружества и повысят уровень слаженности действий ликвидаторов последствий трансграничных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

СНГ