В Петербург к концу недели придет 30-градусная жара. В выходные могут быть дожди

В Северную столицу к концу недели придет 30-градусная жара. Такой отметки Петербург достигал за это лето пока только три раза. О том, какая погода ждет местных жителей и туристов, 23 июля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Температура воздуха была выше 30 градусов в этом году 28 и 29 июня, а также 1 июля. На текущей неделе жара снова вернется в Петербург.
«Такая температура будет во второй половине недели, 25 июля может достичь, 26 июля должна достигнуть этой отметки. Антициклон постепенно прогревается, воздушная масса над нами становится немного теплее», — уточнил Колесов.
Синоптик также отметил, что в субботу, 27 июля, атмосферный фронт придет с запада в город на Неве, захватив с собой кратковременные дожди. Жара сменится приятным теплом.
Сегодня температура воздуха будет варьироваться от 26 до 29 градусов. Завтра станет еще жарче. По прогнозу в среду весь день — солнце. Осадков не ожидается.