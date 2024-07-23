Опрос показал, сколько украинцев готовы уступить территорию страны

«В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство — 82−87 процентов — стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года — до 26 процентов, в мае 2024 года — до 32 процентов», — указано в материале.