Опрос показал, сколько украинцев готовы уступить территорию страны

«В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство — 82−87 процентов — стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года — до 26 процентов, в мае 2024 года — до 32 процентов», — указано в материале.
Опрос проводился с 16 по 22 мая 2024 года и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью, во время которых опросили группы из 1067 и 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более пяти процентов.
На прошлой неделе издание «Зеркало недели» опубликовало результаты опроса, согласно которым доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам с Россией, достигла 44 процентов.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.