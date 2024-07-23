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Метеоролог рассказал, когда в Казань вернется жара

Жара вернется в столицу Татарстана не раньше августа. Но будет ли она столь сильной, как в июле, — большой вопрос. О погоде во второй половине лета «Татар-информу» рассказал кандидат географических наук, метеоролог Тимур Аухадеев.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: ИА Татар-информ

Он напомнил, что, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура последнего летнего месяца в Казани составит 18 градусов, что на два градуса ниже среднемесячной июльской нормы. Кроме того, в первые две декады июля средняя температура была на 4−6 градусов выше нормы. Но, несмотря на прохладные заключительные аккорды июля, жителям региона не стоит расстраиваться, ведь купальный сезон завершать пока рано.

«Сейчас температура воды в Волге выше, чем температура воздуха. Поэтому утром можно наблюдать туман над рекой. Предполагаю, что Волга не успеет быстро остыть, в ней еще удастся искупаться этим летом», — отметил Тимур Аухадеев.