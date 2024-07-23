Метеоролог рассказал, когда в Казань вернется жара

Он напомнил, что, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура последнего летнего месяца в Казани составит 18 градусов, что на два градуса ниже среднемесячной июльской нормы. Кроме того, в первые две декады июля средняя температура была на 4−6 градусов выше нормы. Но, несмотря на прохладные заключительные аккорды июля, жителям региона не стоит расстраиваться, ведь купальный сезон завершать пока рано.