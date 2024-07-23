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26 тысяч человек пострадали от клещей в Свердловской области

В Свердловской области в текущем году зарегистрировано уже более 26 тысяч пострадавших от присасывания клещей.

Источник: РИА "Новости"

Это выше показателей прошлого года на 24%, но ниже среднемноголетних на 17,5%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Случаи укусов клещей зарегистрированы в 57 муниципалитетах. Чаще всего на 100 тысяч населения кусают в Байкаловском, Пышминском, Алапаевском и Слободо-Туринском районах, Верхотурье, Карпинске, Ачите, Новой Ляле, Талице.

Возбудители клещевого энцефалита зарегистрированы в 1,3% проб, иксодового клещевого боррелиоза — в 43,7% проб.

157 человек госпитализированы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (диагноз подтвержден у 48), с клещевым боррелиозом — 383 человека (диагноз подтвержден у 97 граждан).

Две недели назад «МК-Урал» писал, что на 8 июля на территории Свердловской области зарегистрировано 24 тысячи пострадавших от присасывания клещей. Это на 19 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.

Исследованы 16022 особи клещей. Возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в 1,2% проб, клещевого боррелиоза — в 43,1% проб.

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