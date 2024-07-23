Кто такая МотоТаня и что известно о ее гибели в ДТП в Турции

Утром 23 июля отец девушки Иван Иванович рассказал омскому изданию NGS55, что последний раз они с женой видели дочь за два дня до того, как она отправилась в свое последнее путешествие. «Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет», — сказал мужчина. Когда они смогут похоронить дочь, пока неизвестно.