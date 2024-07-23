Кто такая МотоТаня и что известно о ее гибели в ДТП в Турции

Российская мотоблогер с миллионами подписчиков Татьяна Озолина, известная в соцсетях как МотоТаня, погибла в ДТП у турецкого города Милас, сообщает Milas Karya Haber. По данным издания, Озолина столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутом на трассе Милас — Секе на юго-западе страны. С ними был еще один байкер, но тот не попал в ДТП, все трое ехали из Измира в Бодрум. Женщина скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, причиной аварии могла стать потеря управления. Ей было 38 лет.
Позже информацию о гибели мотоциклистки подтвердил руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. «Это была яркая и красивая жизнь, интересная… Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно», — написал он в социальных сетях.
РБК Life рассказывает, чем была известна МотоТаня.
Кто такая МотоТаня
МотоТаня — мотоциклистка, была известна благодаря своим популярным блогам. На YouTube за девушкой следили почти 2 млн подписчиков, там было опубликовано 1144 видео, которые посмотрели 1,42 млрд раз. В Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) у ее страницы 975 тыс. подписчиков, во «ВКонтакте» — 64,5 тыс. Также МотоТаня вела телеграм-канал, где ее читали 37,8 тыс. человек (все цифры указаны на момент публикации материала).
В соцсетях женщина публиковала преимущественно фото и видео с собой и своими мотоциклами — красным BMW S1000 RR и черным Ducati Panigale V4. Также она выкладывала обзоры своих мотопутешествий и эффектные фото своей фигуры. В СМИ ее называют «самой красивой байкершей России».
Согласно описанию YouTube-канала, МотоТаня проехала 110 тыс. км, в 2023 году получила премию KickStarter как «Мотоблогер года», в 2024-м — как «Тревел-блогер года».
Биография МотоТани
Татьяна Ивановна Озолина — настоящее имя блогера МотоТаня — родилась 6 марта 1986 года в городе Тара (Омская область) с населением 28 тыс. человек. Как рассказывала сама женщина на своем сайте, она на отлично окончила среднюю общеобразовательную школу и школу искусств. В 15 лет Озолина уехала учиться в Омск, где получила два образования: средне-специальное по направлению «хореография» и высшее — «экономика управления». Как утверждается, в 2008 году она вошла в топ-150 самых красивых девушек Омска.
В мае 2011 года, в 25 лет, родила сына Всеволода. В марте 2012 они с мужем переехали в Москву. Позже с отцом мальчика она рассталась, утверждает омское издание NGS55. В 2014 году Озолина купила свой первый мотоцикл за накопленные 210 тыс. руб. Уже к концу 2015-го она стала популярна в соцсетях как мотоблогер не только в России, но и за рубежом. В 2017-м купила красный Kawasaki ZX6R, который стал ее визитной карточкой.
Любовь к этому виду транспорта передалась Озолиной по наследству: ее отец увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске мотоцикла «Урал».
По ее признанию, она никогда не хотела становиться блогером, это получилось благодаря аудитории. Всего она ездила на мотоцикле по России и другим странам восемь лет «в свое удовольствие». В интернете в свое время завирусилось видео, на котором МотоТаня верхом на мотоцикле танцует в ожидании зеленого сигнала светофора. Впоследствии в соцсетях она описывала себя как «ту самую девушку на красном мотоцикле, танцующую в пробке».
6 июня ее сыну исполнилось 13 лет — по этому случаю Озолина опубликовала видео, на котором они с парнем повторяют совместное фото из семейного архива.
Авария и смерть МотоТани
В начале июля Озолина отправилась в Кабардино-Балкарию, 11 июля приехала в Нальчик, а на следующий день доехала до Тбилиси. 14 июля блогер с друзьями приехали в Турцию. Последнюю публикацию Татьяна Озолина сделала утром в день гибели. Она выложила фото со стаканом чая и написала: «Бодрое измирское утро».
Вечером 22 июля турецкое издание сообщило об аварии на трассе Милас — Секе, опубликовав фото красного мотоцикла, лежащего на обочине. Позднее стало известно, что Озолина ехала с турецким мотоблогером Онуром Обутом, тоже на мотоцикле, и еще одним байкером из Измира в Бодрум. По предварительным данным, столкновение произошло на мосту Сарычай, Обут находится в больнице.
Утром 23 июля отец девушки Иван Иванович рассказал омскому изданию NGS55, что последний раз они с женой видели дочь за два дня до того, как она отправилась в свое последнее путешествие. «Она нас отправила на Черноморское побережье 8 июля… В последний раз нас проводила, посадила на автобус. С нами внук был. Мы вернулись в Тару 20-го числа. И тут сразу такое известие, что дочки больше нет, ничего больше не будет», — сказал мужчина. Когда они смогут похоронить дочь, пока неизвестно.