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Бывшего депутата Олега Кинева, осужденного за убийство, наградили на СВО

Олег Кинев, ушедший на СВО добровольцем, получил награду.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего депутата Олега Кинева, осужденного за убийство, наградили на СВО. Он ушел добровольцем в отряд «Шторм». Об этом сообщает издание ЕАН.

Олег Кинев служит военным врачом. Однако его не пускают на передовую как медика, поскольку его берегут. Он служит на полигоне и учит солдат навыками тактической медицины для осознания экстренной помощи.

— Я почувствовал себя здесь настоящим врачом, востребованным человеком. Со снабжением здесь все хорошо, все четко. К тому же очень помогают волонтеры, — поделился Кинев.

До недавних пор экс-депутат спасал раненых. Во время наступления на Авдеевском направлении приходилось принимать до 80 человек в день. За спасение солдат Кинев был награжден медалью «Солдатская слава» и памятным знаком «За спасение жизни».