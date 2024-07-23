Бывшего депутата Олега Кинева, осужденного за убийство, наградили на СВО. Он ушел добровольцем в отряд «Шторм». Об этом сообщает издание ЕАН.
Олег Кинев служит военным врачом. Однако его не пускают на передовую как медика, поскольку его берегут. Он служит на полигоне и учит солдат навыками тактической медицины для осознания экстренной помощи.
— Я почувствовал себя здесь настоящим врачом, востребованным человеком. Со снабжением здесь все хорошо, все четко. К тому же очень помогают волонтеры, — поделился Кинев.
До недавних пор экс-депутат спасал раненых. Во время наступления на Авдеевском направлении приходилось принимать до 80 человек в день. За спасение солдат Кинев был награжден медалью «Солдатская слава» и памятным знаком «За спасение жизни».