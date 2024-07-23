«Эта история попортит воронежцам нервов»: что будет с домами, от которых отказались управляющие компании

Тут надо оговориться, что не все дома одинаково привлекательны для управляющих организаций. Новостройки, которые не требуют ремонта, — легки и прибыльны в обслуживании. Чего не скажешь о проблемном старом жилфонде — хрущевках и довоенных двухэтажках. От них управленцам сплошные убытки и головная боль. Но именно они в основном и находились на обслуживании ПИКа. Захочет ли кто из УК добровольно взять их на баланс?