«Эта история попортит воронежцам нервов»: что будет с домами, от которых отказались управляющие компании

21 управляющая компания, входящая в ПИК «Комфорт», заявила о прекращении обслуживания воронежских домов. Без управления остаются 1600 многоэтажек. Это почти треть всего жилого многоквартирного фонда города. Что с ними будет? Кто возьмет на обслуживание брошенные дома и кто подготовит их к началу отопительного сезона?
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС.
На выбор собственниками новой УК по закону отводится год. В этот период они могут провести общее собрание дома и выбрать на нем новую обслуживающую организацию. Протокол собрания с решением передается в Государственную жилищную инспекцию. Дом также может создать ТСЖ. Точкой отсчета надо брать 9 июля 2024 года, когда жилинспекция Воронежской области вынесла решение о прекращении действия лицензии.
Но, учитывая инертность многих жителей многоэтажек, с большой долей вероятности предположим, что львиная доля оставленных ПИКом домов не выберет себе новые УК. Какая судьба их ждет?
— Передача домов новым УК находится в зоне ответственности муниципалитета, — рассказал руководитель ГЖИ Воронежской области Дмитрий Соломаха. — Дома, которые самостоятельно не выберут новую УК, будут выставлены на открытый конкурс.
Тут надо оговориться, что не все дома одинаково привлекательны для управляющих организаций. Новостройки, которые не требуют ремонта, — легки и прибыльны в обслуживании. Чего не скажешь о проблемном старом жилфонде — хрущевках и довоенных двухэтажках. От них управленцам сплошные убытки и головная боль. Но именно они в основном и находились на обслуживании ПИКа. Захочет ли кто из УК добровольно взять их на баланс?
ЧТО БУДЕТ СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМНЫМИ ДОМАМИ.
Предвидя такую ситуацию, мэрия выставляет дома на конкурс лотами, пояснил министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов:
— Каждый из лотов включает в себя как рентабельные, так и нерентабельные дома. Таким образом, и старые дома не останутся без управляющих компаний.
Сроки проведения этой процедуры законом не ограничиваются. Значит ли это, что дома надолго останутся без обслуживания? Кто подготовит их к зиме?
— Старые УК, которые уходят с рынка, обязаны по закону обслуживать жилой фонд до тех пор, пока у домов не появятся новые компании, — пояснил Дмитрий Соломаха. — В том числе и готовить их к отопительному сезону с соблюдением установленных графиков. В противном случае нарушителям грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности.
То есть теоретически дома не должны быть брошены, заверяют в ГЖИ. Если же у вас возникают сомнения в исполнении управляющей организацией своих обязанностей, не ждите зимы, обращайтесь за помощью в жилинспекцию. Сделать это можно на сайте ведомства в разделе «Обращения граждан».
ПИК УЖЕ ДАВНО НЕ ТЯНУЛ СВОЙ ЖИЛФОНД.
Юрист в сфере ЖКХ Андрей Смирнов в общении с корреспондентом «КП» отметил, что уход ПИКа из Воронежа был вопросом времени.
— Компания получила воронежский жилфонд, который находился до того на обслуживании Воронежской коммунальной палаты, — напомнил Андрей Смирнов. — При этом ПИК не имел ни одной своей УК и выступил в качестве внешнего управляющего.
По словам эксперта, дела у ПИКа шли плохо уже на протяжении последнего года, поэтому, по большому счету, его уход ни для кого не стал неожиданностью. В том числе и для воронежской власти.
— Я думаю, что процентов 80 домов ПИКа найдут себе новые УК, — продолжает Андрей Смирнов. — Их в итоге разберут те же компании, которые входили в ПИК. Хуже обстоит дело с хрущевками, общежитиями и другим проблемным старым аварийным фондом. Если мэрии удастся грамотно сформировать пакеты домов, то и они найдут управляющих. В противном случае, при большом объеме нерентабельных домов в лоте, он может долго оставаться невостребованным.
Конечно, совсем без обслуживания дома не останутся, закон этого не допустит. Но нервов горожанам вся эта история попортит, уверен юрист.
— Несомненно, пока дом не обретет новую УК, качество его обслуживания ухудшится, — считает Андрей Викторович. — Потом, конечно, все вернется к прежнему уровню. Но ждать от смены УК какого-то прорыва и улучшения ситуации не приходится. Пока не изменится законодательство, все останется по-старому.
ЗНАЙ!
КАК ВЫБРАТЬ НОВУЮ УК.
Сейчас все большую популярность приобретают не очные, а электронные собрания домов. Это очень удобно, поскольку исключает многие организационные вопросы, и проголосовать можно в удобное время, не выходя из дома. Предварительно для подтверждения личности необходимо зарегистрироваться через Роскомнадзор. Там же можно получить инструкции по организации проведению электронного собрания собственников.
Само собрание проводится с помощью портала Госуслуг.