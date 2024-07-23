Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму в 2024 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 40 общественных территорий и 112 дворов, на эти цели из федерального бюджета и средств правительства Москвы выделено около трех миллиардов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Клищевский.