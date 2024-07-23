Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год

«В этом году планируется благоустроить 112 дворовых территорий и 40 общественных. На текущий момент уже половина как дворовых, так и общественных территорий приведены в порядок. Идет приемка и оплата за выполненные работы», — сказал он.
В следующем году в порядок приведут примерно такое же количество дворовых и общественных территорий, уточнил замминистра.
По информации Клищевского, в этом году на реализацию программы из федерального бюджета выделено более 450 млн рублей, а правительство Москвы направило на эти цели 2,5 млрд рублей. На эти средства идет благоустройство территорий по всей Республике Крым.
«В общей сложности, за десять лет в Крыму сделано 564 дворовых территории, это без учета тех 112, которые запланированы на этот год, а также благоустроены 374 общественные территории», — уточнил замминистра.
Также он отметил, что профильное министерство придерживается той линии, чтобы каждое муниципальное образование получало в год как минимум два-три объекта из того перечня, который был подан.
Если какие-то дворовые территории и не попали в программу в этом году, то только потому, что муниципалитетами выстроена приоритетность, заключил он.
При этом ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Максим Новик отметил, что работа по благоустройству сейчас в самом разгаре, она масштабная и потому разбита на этапы.
Также в интервью РИА Новости Крым министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий рассказал, что в Крыму завершено благоустройство исторических центров Алупки и Евпатории, завершается проектирование в Феодосии. Эти работы проходят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».