На территории замка Тапиау восстанавливают старинный колодец

«Увы, мы практически ничего о нем не знаем, кроме того, что он старый, что сейчас мы продумываем стилистику оформления надземной его части и что мы надеемся на появление в нем воды (это было бы прекрасно, согласитесь)», — говорится в сообщении в группе «Башни Востока» во «ВКонтакте».