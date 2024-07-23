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На территории замка Тапиау восстанавливают старинный колодец

Сейчас одна из задач — определиться с внешним видом сооружения.

Источник: "Башни Востока"

Одной из фишек замка Тапиау в Гвардейске станет старинный колодец, который решено восстановить. Нашли его во дворе исторического корпуса. Сейчас одна из задач — определиться с внешним видом сооружения. В частности, решить, какую крышу сделать и делать ли ее вообще. В соцсетях этот вопрос активно обсуждается.

«Увы, мы практически ничего о нем не знаем, кроме того, что он старый, что сейчас мы продумываем стилистику оформления надземной его части и что мы надеемся на появление в нем воды (это было бы прекрасно, согласитесь)», — говорится в сообщении в группе «Башни Востока» во «ВКонтакте».

Отмечается, что колодец пока откопали не до самого дна и исторически он был глубже, чем сейчас.