Крымские ученые заметили уникального черного аиста

На территорию Крыма заметили черного аиста. Как рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский, сообщает «Крымская газета», эта птица является крайней редкой для полуострова.
«В первой половине XX века на территории горного Крыма было обнаружено несколько гнезд, причем некоторые были уничтожены человеком. Впоследствии птиц, в том числе молодых, неоднократно наблюдали с апреля по август», — рассказал Сикорский.
Гнездятся аисты в районе реки Черная на территории Национального парка «Крымский». Они предпочитают селиться в лесах и руслах рек вдали от людей.
Черный аист занесен в Красную книгу многих постсоветских стран, включая Россию. Самая большая популяция черного аиста наблюдается на территории Беларуси.