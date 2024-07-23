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На Воронеж обрушился ливень со шквалистым ветром и градом днём 23 июля

Согласно прогнозу синоптиков, непогода будет бушевать до самого вечера.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: АиФ Воронеж

Ливень со шквалистым ветром и градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 23 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода в регионе будет бушевать до самого вечера. Ранее объявленное штормовое предупреждение будет действовать до 18:00.

В городской администрации напомнили, что муниципальные ливневки обслужены и исправны, но в сильный дождь им требуется время, чтобы принять весь объем воды:

«Специалисты районных управ, а также Городской дорожной службы будут вести мониторинг улично-дорожной сети на предмет возможных подтоплений и по мере снижения интенсивности осадков — направлять водооткачивающую технику».