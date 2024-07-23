На Воронеж обрушился ливень со шквалистым ветром и градом днём 23 июля

Ливень со шквалистым ветром и градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 23 июля.
Согласно прогнозу синоптиков, непогода в регионе будет бушевать до самого вечера. Ранее объявленное штормовое предупреждение будет действовать до 18:00.
В городской администрации напомнили, что муниципальные ливневки обслужены и исправны, но в сильный дождь им требуется время, чтобы принять весь объем воды:
«Специалисты районных управ, а также Городской дорожной службы будут вести мониторинг улично-дорожной сети на предмет возможных подтоплений и по мере снижения интенсивности осадков — направлять водооткачивающую технику».