Биография Натальи Ионовой (Глюкозы): карьера, личная жизнь, скандалы

Отношения с родителями у будущей звезды были непростыми. Как и многие подростки, Ионова считала, что ее не понимают, не слушают и не воспринимают как отдельную личность. Она даже предпринимала попытки сбежать из дома. Воспитанием Натальи в основном занималась бабушка Лидия Михайловна, которая прощала внучке любые шалости и защищала ее перед строгим отцом. Глюкоза рассказывала, что у ее родителей были проблемы с алкоголем после потери работы, а ее мать на несколько лет уходила из семьи, но затем вернулась.