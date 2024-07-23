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Делегация Узбекистана отправилась на Олимпиаду в Париж. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Наши соотечественники отбыли в Париж для участия на XXXIII летних Олимпийских играх.

Источник: НОК

Летняя Олимпиада 2024 года в Париже официально пройдет с 26 июля по 11 августа. Узбекистанские спортсмены начнут свое участие на играх уже завтра — с матча наших футболистов против испанской сборной.

По данным Национального олимпийского комитета, впервые в истории спортсмены Узбекистана завоевали 75 олимпийских путевок по 19 видам спорта. На предстоящих играх наши соотечественники будут дебютировать по таким видам спорта, как футбол, стрельба из лука, прыжки в воду и женская борьба.

Всего нашу страну будут представлять 90 атлетов. В этом году среди олимпийцев отмечается наибольшее количество спортсменок.

Напомним, что ранее в Париж на автомобилях отправилась группа поддержки из числа блогеров и болельщиков. Они также проведут кампанию по продвижению туристического потенциала Узбекистана.