Делегация Узбекистана отправилась на Олимпиаду в Париж. Видео

По данным Национального олимпийского комитета, впервые в истории спортсмены Узбекистана завоевали 75 олимпийских путевок по 19 видам спорта. На предстоящих играх наши соотечественники будут дебютировать по таким видам спорта, как футбол, стрельба из лука, прыжки в воду и женская борьба.