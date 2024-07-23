После сильнейших ливней на аллее Олимпийцев в Омске образовался провал

Мощнейшие ливни размыли грунт на аллее Олимпийцев, открытой в Омске в прошлом году. Огромный провал образовался под памятным бюстом олимпийской чемпионке Алене Филюшкиной.
На ситуацию оперативно отреагировали в мэрии Омска. Как сообщил Сергей Шелест, восстановительные работы на месте подмывав грунта уже начались.
«Специалисты компании “Братья Грин” и УДХБ уберут бюст, попавший в проблемную зону, снимут часть плитки, оценят масштабы необходимых вмешательств и исправят ситуацию. Поставил задачу сделать все максимально оперативно и аккуратно», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Работы будут проведены за счет средств меценатов, озеленяет и обслуживает эту территорию ООО «Братья Грин».