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После сильнейших ливней на аллее Олимпийцев в Омске образовался провал

Под бюстом олимпийской чемпионке Алене Филюшкиной побежал ручей.

Источник: Комсомольская правда

Мощнейшие ливни размыли грунт на аллее Олимпийцев, открытой в Омске в прошлом году. Огромный провал образовался под памятным бюстом олимпийской чемпионке Алене Филюшкиной.

На ситуацию оперативно отреагировали в мэрии Омска. Как сообщил Сергей Шелест, восстановительные работы на месте подмывав грунта уже начались.

«Специалисты компании “Братья Грин” и УДХБ уберут бюст, попавший в проблемную зону, снимут часть плитки, оценят масштабы необходимых вмешательств и исправят ситуацию. Поставил задачу сделать все максимально оперативно и аккуратно», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Работы будут проведены за счет средств меценатов, озеленяет и обслуживает эту территорию ООО «Братья Грин».