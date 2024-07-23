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Сбой в системе оплаты парковок произошел в Петербурге 23 июля

Специалисты устраняют сбой в системе оплаты парковок в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Сбой в системе оплаты парковок заметили днем 23 июля в Петербурге. Проблема возникает тогда, когда автомобилисты пытаются оплатить сессию через приложение «Парковки Санкт-Петербурга» с помощью банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

— В данный момент проводятся работы по восстановлению бесперебойного функционирования этого способа оплаты, — добавили в пресс-службе.

Тем не менее этот сбой не освобождает автомобилистов от оплаты парковочной сессии, ведь заплатить за стоянку можно не только этим способом. Так, это можно сделать еще по СМС, через паркомат или приложение банка.

Напомним, что внести оплату нужно в течение 15 минут после размещения машины на парковочном месте, а покинуть его не позднее, чем через 10 минут по истечении оплаченного времени. В противном случае водителя ждет штраф в три тысячи рублей.