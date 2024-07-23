Рейс из Олекминска в Иркутск и обратном направлении перенесли из-за погоды

Из-за погодных условий два самолета были вынуждены отменить вылеты по направлению «Олекминск-Иркутск» и «Иркутск-Олекминск». Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре вылет перенесен более чем на 24 часа.
— Вылет рейса 185 по маршруту «Иркутск-Олекминск». Вылет перенесен с 07:45 23 июля 2024 года на 15:00 местного времени 24 июля. Вылет рейса 186 «Олекминск-Иркутск» перенесен с 15:30 23 июля 2024 года на 16:00 местного времени 24 июля, — пояснили в пресс-службе.
За соблюдением прав пассажиров, перенесенных рейсов, следят работники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры. В случае возникновения вопросов во время ожидания воздушного транспорта, они имеют возможность обратиться по указанному ниже номеру телефона к дежурному прокурору.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Улан-Удэ вновь принял иркутские самолеты. Воздушные судна не могли зайти на посадку в столице Приангарья из-за погодных условий.