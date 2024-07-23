Рейс из Олекминска в Иркутск и обратном направлении перенесли из-за погоды

— Вылет рейса 185 по маршруту «Иркутск-Олекминск». Вылет перенесен с 07:45 23 июля 2024 года на 15:00 местного времени 24 июля. Вылет рейса 186 «Олекминск-Иркутск» перенесен с 15:30 23 июля 2024 года на 16:00 местного времени 24 июля, — пояснили в пресс-службе.