Москвичам начнут платить почти ₽2 млн за контракт с Минобороны

Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн руб., соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.
«Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», — указали в мэрии.
Власти уточнили, что данную выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года.
Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяют региональные власти. В последнее время в некоторых регионах увеличили размер этой выплаты: так, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн руб., в Дагестане в июле ее повысили до 500 тыс. руб., в Башкирии — до 505 тыс.
В Москве также действуют меры поддержки военнослужащих, подписавших контракт на участие в военной операции.
- ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;
- единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;
- в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет 3 млн руб.;
- специализированная медицинская помощь после увольнения с военной службы.
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