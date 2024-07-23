Москвичам начнут платить почти ₽2 млн за контракт с Минобороны

Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяют региональные власти. В последнее время в некоторых регионах увеличили размер этой выплаты: так, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн руб., в Дагестане в июле ее повысили до 500 тыс. руб., в Башкирии — до 505 тыс.