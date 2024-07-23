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Москвичам начнут платить почти ₽2 млн за контракт с Минобороны

В Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн руб. при поступлении на службу, соответствующий указ подписал Собянин.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн руб., соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

«Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», — указали в мэрии.

Власти уточнили, что данную выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта определяют региональные власти. В последнее время в некоторых регионах увеличили размер этой выплаты: так, в Краснодарском крае с апреля она составляет 1 млн руб., в Дагестане в июле ее повысили до 500 тыс. руб., в Башкирии — до 505 тыс.

В Москве также действуют меры поддержки военнослужащих, подписавших контракт на участие в военной операции.

  • ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;
  • единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;
  • в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет 3 млн руб.;
  • специализированная медицинская помощь после увольнения с военной службы.

Материал дополняется

Собянин Сергей