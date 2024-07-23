Лед, соль и беспилотники: 10 удивительных фактов о Дмитровском полигоне

То, что для испытания автомобилей нужна своя площадка, было понятно давно. Еще в 1931 году на небольшом пустыре в Химках была построена небольшая база, на которой испытывались «Форд А» и «Форд АА». Однако до создания полноценного полигона было еще далеко.
23 июля 1964 года был подписан приказ о создании Центрального научно-исследовательского автомобильного полигона — эта дата и считается его днем рождения. Поздравляем коллектив с юбилеем и приводим здесь десять необычных и малоизвестных фактов о Центре испытаний НАМИ, проиллюстрированных эксклюзивными архивными фотографиями и кадрами испытаний. Читайте подробнее в материале редакции Авто Mail.