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Лед, соль и беспилотники: 10 удивительных фактов о Дмитровском полигоне

Авто Mail рассказывает, как устроена работа самого известного испытательного полигона России.

То, что для испытания автомобилей нужна своя площадка, было понятно давно. Еще в 1931 году на небольшом пустыре в Химках была построена небольшая база, на которой испытывались «Форд А» и «Форд АА». Однако до создания полноценного полигона было еще далеко.

23 июля 1964 года был подписан приказ о создании Центрального научно-исследовательского автомобильного полигона — эта дата и считается его днем рождения. Поздравляем коллектив с юбилеем и приводим здесь десять необычных и малоизвестных фактов о Центре испытаний НАМИ, проиллюстрированных эксклюзивными архивными фотографиями и кадрами испытаний. Читайте подробнее в материале редакции Авто Mail.