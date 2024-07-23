Погода в Омске и области готовит приятный сюрприз в начале августа

Погода готовим омичам приятный сюрприз в конце июля. Правда совсем ненадолго. Так, уже в эту пятницу, 26 июля, в регионе потеплеет до +28 градусов, при этом к вечеру обещают дожди и грозы. В субботу, 27 июля, всё ещё будет сохраняться тёплая погода — в этот день температура воздуха поднимется до +27, но уже в воскресенье, 28 июля, в Омской области снова похолодает до +21.