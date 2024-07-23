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Погода в Омске и области готовит приятный сюрприз в начале августа

Омичей ждёт потепление.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Om1.ru

Погода готовим омичам приятный сюрприз в конце июля. Правда совсем ненадолго. Так, уже в эту пятницу, 26 июля, в регионе потеплеет до +28 градусов, при этом к вечеру обещают дожди и грозы. В субботу, 27 июля, всё ещё будет сохраняться тёплая погода — в этот день температура воздуха поднимется до +27, но уже в воскресенье, 28 июля, в Омской области снова похолодает до +21.

Такая погода будет держаться в регионе вплоть до 2 августа, а с 3-го числа в регион вновь придёт по-настоящему летнее тепло. В тот день прогнозирует повышение температуры воздуха до +26 градусов. В пределах такой отметки градусник термометра будет держаться минимум до 5 августа.

Напомним, что ближайшие дни омичам обещают непогоду: 24 июля прогнозируется очень сильный дождь и сильный ливень. Осадки будут сопровождаться ветром с порывами 25 метров в секунду и более, грозой и градом. Кроме того, вместе с чередой дождей и грозами жителей Омской области ждёт ещё одна напасть.