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Произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024

Октябрьский район Иркутска остался без света 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024 затронуло часть домов на улицах Байкальская, Маршала Жукова, Ржанова. Как сообщает тг-канал «Свет 38» аварийное отключение произошло в 18:43.

Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024

— Ориентировочное время восстановления электроснабжения 22:00, — поделились электрики.

Для устранения причины отключения и восстановления подачи энергоснабжения на место аварии выехала группа энергетиков. Вот, что известно об отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Ленинский и Свердловский районы столицы Приангарья могут оказать в зоне возможного подтопления. На заседании комиссии по ЧС обсудили ряд необходимых мер для предотвращения такой ситуации.