Произошло аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024

Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024 затронуло часть домов на улицах Байкальская, Маршала Жукова, Ржанова. Как сообщает тг-канал «Свет 38» аварийное отключение произошло в 18:43.
— Ориентировочное время восстановления электроснабжения 22:00, — поделились электрики.
Для устранения причины отключения и восстановления подачи энергоснабжения на место аварии выехала группа энергетиков. Вот, что известно об отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 23 июля 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Ленинский и Свердловский районы столицы Приангарья могут оказать в зоне возможного подтопления. На заседании комиссии по ЧС обсудили ряд необходимых мер для предотвращения такой ситуации.