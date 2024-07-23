Причиной массовых отключений света на Кубани стало состояние инфраструктуры

Председатель Общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани Владимир Колпаков прокомментировал массовые отключения света. По его словам, кроме жары причиной стало состояние инфраструктуры.
Владимир Колпакова отметил, что в крае строят много, и эта работа должна быть связана с развитием рынка энергетики.
«Важно, чтобы все застройщики координировали планы с сетевиками, это самое основное. Кроме того, необходимо усиленными темпами модернизировать инфраструктуру, которая досталась нам в наследство, и, возможно, где-то не менялась еще с советских времен», — сказал председатель Общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ региона в беседе с kuban.aif.ru.
Владимир Колпаков добавил, что работа в крае ведется. Энергетики вкладывают большие средства в развитие инфраструктуры — суммы ежегодно увеличиваются.
«Но опять же очень важно, чтобы они поспевали за высокими темпами строительства в регионе», — подытожил эксперт.