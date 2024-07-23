Причиной массовых отключений света на Кубани стало состояние инфраструктуры

«Важно, чтобы все застройщики координировали планы с сетевиками, это самое основное. Кроме того, необходимо усиленными темпами модернизировать инфраструктуру, которая досталась нам в наследство, и, возможно, где-то не менялась еще с советских времен», — сказал председатель Общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ региона в беседе с kuban.aif.ru.