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Причиной массовых отключений света на Кубани стало состояние инфраструктуры

Председатель Общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани прокомментировал массовые отключения света.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани Владимир Колпаков прокомментировал массовые отключения света. По его словам, кроме жары причиной стало состояние инфраструктуры.

Владимир Колпакова отметил, что в крае строят много, и эта работа должна быть связана с развитием рынка энергетики.

«Важно, чтобы все застройщики координировали планы с сетевиками, это самое основное. Кроме того, необходимо усиленными темпами модернизировать инфраструктуру, которая досталась нам в наследство, и, возможно, где-то не менялась еще с советских времен», — сказал председатель Общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ региона в беседе с kuban.aif.ru.

Владимир Колпаков добавил, что работа в крае ведется. Энергетики вкладывают большие средства в развитие инфраструктуры — суммы ежегодно увеличиваются.

«Но опять же очень важно, чтобы они поспевали за высокими темпами строительства в регионе», — подытожил эксперт.

ЖКХ