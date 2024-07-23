Обозреватель назвал самые ожидаемые премьеры Венецианского кинофестиваля

Программа Венецианского кинофестиваля представляет большой интерес для любителей кино. О самых ожидаемых премьерах 23 июля рассказал обозреватель «Известий» Сергей Сычев.
«Для синефилов программа Венеции представляет огромный интерес. Тут и первый фильм Педро Альмодовара на английском языке (и там играет Тильда Суинтон), и новая картина Луки Гуаданьино — по Берроузу, да еще и с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Анджелина Джоли играет Марию Каллас у Пабло Ларраина. Альфонсо Куарон привезет в Венецию сериал с Кейт Бланшетт. Можно долго еще перечислять кинематографические деликатесы, но широкой аудитории важнее всего то, что в конкурсе пройдет премьера нового “Джокера”, на этот раз в жанре мюзикла: первый “Джокер”, как известно, победил в Венеции, а потом уже стал главным мировым хитом сезона», — сказал он.
На втором месте по рейтингу ожидания — тоже сиквел, «Битлджус» Тима Бертона, которым откроется Венецианский кинофестиваль.
«Вообще, в этот раз будет очень много Голливуда и потенциальных зрительских хитов, так что за фестивалем стоит следить. “Известия” будут освещать фестиваль и рассказывать о главных новинках прямо оттуда», — заключил Сычев.
81-й Венецианский международный кинофестиваль будет проходить с 28 августа до 7 сентября 2024 года в Венеции, на острове Лидо. Его председателем станет французская актриса Изабель Юппер.