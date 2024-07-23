Обозреватель назвал самые ожидаемые премьеры Венецианского кинофестиваля

«Для синефилов программа Венеции представляет огромный интерес. Тут и первый фильм Педро Альмодовара на английском языке (и там играет Тильда Суинтон), и новая картина Луки Гуаданьино — по Берроузу, да еще и с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Анджелина Джоли играет Марию Каллас у Пабло Ларраина. Альфонсо Куарон привезет в Венецию сериал с Кейт Бланшетт. Можно долго еще перечислять кинематографические деликатесы, но широкой аудитории важнее всего то, что в конкурсе пройдет премьера нового “Джокера”, на этот раз в жанре мюзикла: первый “Джокер”, как известно, победил в Венеции, а потом уже стал главным мировым хитом сезона», — сказал он.