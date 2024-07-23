В Молдове растет количество разводов: А молодежь предпочитает жить в гражданском браке

Так, в 2023 году в Молдове было зарегистрировано более 15 тысяч браков и более 9 тысяч разводов. Согласно статистике, кризисы в браках чаще всего наступают после 5 лет, но нередко решение разойтись принимают и люди, которые прожили вместе 10 лет и больше.