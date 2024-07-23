В Молдове растет количество разводов: А молодежь предпочитает жить в гражданском браке

Всё больше жителей Молдовы принимают решение расторгнуть брак, указывают данные Национального бюро статистики.
Так, в 2023 году в Молдове было зарегистрировано более 15 тысяч браков и более 9 тысяч разводов. Согласно статистике, кризисы в браках чаще всего наступают после 5 лет, но нередко решение разойтись принимают и люди, которые прожили вместе 10 лет и больше.
Данные Нацбюро статистики говорят о том, что молодые люди всё чаще выбирают отношения без официальных обязательств. Так, с 2021 по 2023 год количество регистраций браков постепенно уменьшалось. В прошлом году отношения оформили 15 тысяч пар, что примерно на 13,5% меньше, чем годом ранее, пишет tvn.md.
В 2022 году разводов было немного меньше, но в 2023-м их количество снова начало расти — решение о прекращении отношений в прошлом году приняли 9 700 семей. Мужчины часто разводятся в 40 лет, женщины — в 38.