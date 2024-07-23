В Узбекистане сократят обучение в вузах туристической направленности

Соответствующее постановление 18 июля подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Учебный процесс будет организован в дуальном формате на базе блок-модульной системы. На первом курсе соотношение теории и практики в программе составит 80% к 20%, на втором — 50% к 50%, на третьем — 30% к 70%. Чтобы у студентов была возможность получать практические знания, на базе этих вузов разрешили создавать объекты гостиничных и транспортных услуг.
До 1 января 2027 года налог на прибыль за услуги, оказываемые на практических базах высших учебных заведений по подготовке кадров в сфере туризма, будет уплачиваться по ставке на 50% ниже общей.
В Самарканде в Международной академии туризма с 2025/2026 учебного года создадут центр переподготовки и повышения квалификации кадров.
Также в Узбекистане запустят курсы по подготовке гидов-переводчиков на арабском, индонезийском, испанском, итальянском, китайском, корейском, малайском, японском языках.