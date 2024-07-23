В Узбекистане сократят обучение в вузах туристической направленности

Учебный процесс будет организован в дуальном формате на базе блок-модульной системы. На первом курсе соотношение теории и практики в программе составит 80% к 20%, на втором — 50% к 50%, на третьем — 30% к 70%. Чтобы у студентов была возможность получать практические знания, на базе этих вузов разрешили создавать объекты гостиничных и транспортных услуг.