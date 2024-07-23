Отключение горячей воды в Перми: рассказываем, в каких районах с 22 июля по 9 августа 2024 не будет воды

Публикуем график опрессовок и отключений горячей воды с адресами домов в районах Перми с 22 июля по 9 августа 2024.
«Т Плюс» продолжает проводить опрессовку тепловых сетей в Перми. На сегодняшний день работы завершены на 42% от годового плана. В период с 22 июля по 8 августа 2024 года гидравлические испытания начнутся на теплосетях в микрорайонах Кислотные дачи, Новые Ляды, Островский, а также в части микрорайонов Крохалева и Закамск. На время проведения работ в сотнях домов в Перми запланированы отключения горячей воды.
Отмечается, что гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме и убедиться в их надежности. По закону о сроках отключений горячей воды в домах Перми должны предупреждать управляющие компании и ТСЖ. Уточнить информацию также можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».
Обычно горячую воду в домах отключают на две недели. Если горячая вода так и не появилась, нужно сообщить в свою УК. Рассказываем, в каких районах Перми с 22 июля по 9 августа 2024 года пройдут отключения горячей воды, и публикуем график с адресами домов.
График опрессовок и отключений горячей воды в районах Перми с 22 июля по 9 августа 2024 года
С 22 по 26 июля 2024 отключение горячей воды запланировано в следующих домах Перми:
ул. Кировоградская, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 71/1, 75;
ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100 В, 102, 104, 104а;
ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
ул. Астраханская, 4, 6, 8;
ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58;
ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20;
ул. А. Невского, 37;
ул. Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8;
ул. И. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Л. Липатова, 3.
Список домов в Перми, в которых горячую воду отключат с 22 июля по 5 августа 2024:
ул. Промышленная, 63/1, 65;
ул. 2-я Теплопроводная, 10;
ул. 3-я Теплопроводная, 4;
ул. 13-я линия, 10а, 10б, 12;
ул. 10-я линия, 15;
ул. Героя Васькина, 11;
ул. Волховская, 26;
ул. Кавказская, 8, 11;
ул. Р. Менжинского, 15, 31, 32, 34, 39, 43, 45, 49, 51, 54;
ул. Таганрогская, 11, 15;
ул. Таймырская, 3;
ул. А. Щербакова, 37, 43, 47.
С 22 июля по 5 августа 2024 горячей воды не будет в поселке Новые Ляды:
ул. Мира, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;
ул. 40 лет Победы, 7, 10, 10а, 12, 16, 20;
ул. Веселая, 2, 5;
ул. И. Крылова, 63;
ул. Молодежная, 6, 7, 8;
ул. Н. Островского, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 85а;
ул. Транспортная, 2.
С 24 июля по 7 августа 2024 отключение горячей воды запланировано в следующих домах Перми:
ул. В. Качалова, 10, 17, 27;
шоссе Космонавтов, 137, 141, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 179а, 181а, 181/13а;
ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84, 94;
ул. Одоевского, 18а;
ул. Братьев Игнатовых, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;
ул. Н. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33;
ул. Комбайнёров, 26, 28а, 30, 30б.
В следующих домах Перми горячую воду отключат с 25 июля по 7 августа 2024:
ул. 9 Мая, 11, 13, 15;
ул. Серединная, 19а;
ул. Комбайнеров, 39, 39б;
ул. Космонавта Беляева, 8;
ул. Мира, 11, 24, 26, 28, 30, 39, 45а, 45б;
ул. А. Семченко, 6;
ул. Советской армии, 30.
С 25 июля по 8 августа 2024 без горячей воды в Перми останутся дома:
ул. Н. Островского, 64, 64а, 68, 70, 72, 72а, 76а, 76б, 82;
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32;
ул. Народовольческая, 37;
ул. Революции, 2, 2а, 3, 3а, 3/1, 3/2, ¾а, ¾б, ¾в, ⅗, 3/6, 3/7, 4, 5, 5а, 5/1, 6, 6/2, 8, 8/2;
ул. Н. Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 8, 10;
ул. Фонтанная, 1, 1а/1, 1а/2, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 14, 16;
бульвар Гагарина, 36, 38, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 54 В, 56, 58, 58а, 58б, 58 г, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62а/1, 62а/2, 64, 66;
ул. Веселая, 1.
В части микрорайона Кислотные дачи горячей воды не будет с 25 июля по 8 августа 2024:
ул. А. Бушмакина, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19б, 19и, 20, 22, 25, 27, 94, 96;
ул. Академика Веденеева, 100;
ул. Генерала Доватора, 36, 38, 40, 42;
ул. Колвинская, 10, 18, 20, 22, 23, 26;
ул. Можайская, 3, 6, 9, 11;
ул. Молдавская, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, ⅘, 6а, 6б, 6 В, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;
ул. Ракитная, 11, 13, 16, 17;
ул. Ольховская, 2;
ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;
ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;
ул. Генерала Черняховского, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11.
С 26 июля по 9 августа 2024 без горячей воды в Перми останутся следующие дома:
ул. А. Никулина, 3, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 35, 41;
ул. Кузбасская, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47;
ул. М. Лукоянова, 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Новосибирская, 3, 4, 6, 8, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 24, 26;
ул. А. Гатауллина, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 10, 10а, 12, 13, 15, 17, 17а, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. В. Куйбышева, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5;
ул. Сергинская, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 41, 43, 45;
ул. Весенняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Брестская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 21;
ул. А. Лодыгина, 6, 10, 10а;
ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;
ул. Пермская, 2, 3а, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60 В, 62, 62 В, 64, 64а, 66, 72;
ул. Газеты «Звезда», 20, 24, 24а;
ул. Екатерининская, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;
ул. С. Клименко, 1, 3, 3а;
ул. В. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42 В, 44, 46а;
ул. М. Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;
ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7;
ул. Н. Островского, 6, 9, 15, 15а, 20а, 21;
ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;
ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;
ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б.