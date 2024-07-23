Отключение горячей воды в Перми: рассказываем, в каких районах с 22 июля по 9 августа 2024 не будет воды

«Т Плюс» продолжает проводить опрессовку тепловых сетей в Перми. На сегодняшний день работы завершены на 42% от годового плана. В период с 22 июля по 8 августа 2024 года гидравлические испытания начнутся на теплосетях в микрорайонах Кислотные дачи, Новые Ляды, Островский, а также в части микрорайонов Крохалева и Закамск. На время проведения работ в сотнях домов в Перми запланированы отключения горячей воды.