Мошенники сделали второй фейковый аккаунт и.о. мэра Воронежа

Воронежцев предупредили о вероятности сообщений с нового фейкового аккаунта и.о. мэра Воронежа Сергея Петрина. Они в конечном счете, конечно, сведутся к просьбе или даже требованию перечислить куда-то деньги. Стоит включить голову и сообразить, что промышлять подобным путем нынешний глава города, пусть и в качестве и.о., ни за что не будет.
Сергей Петрин — фигура, ставшая у мошенников достаточно популярной. 16 июля они уже состряпали его фейковый аккаунт. А теперь и второй. Видно, понравилось. А если Петрина изберут мэром, то и еще могут наделать.
Печально только то, что раз фейковые аккаунты делают, значит, это кому-то выгодно. Еще раз призываем воронежцев: не облегчайте задачу аферистам. Прежде, чем кому-то вгорячах перечислять деньги, лучше три раза вдохните и выдохните и успокойтесь. А потом, глядишь, и мозги включатся.