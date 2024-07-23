Мошенники сделали второй фейковый аккаунт и.о. мэра Воронежа

Воронежцев предупредили о вероятности сообщений с нового фейкового аккаунта и.о. мэра Воронежа Сергея Петрина. Они в конечном счете, конечно, сведутся к просьбе или даже требованию перечислить куда-то деньги. Стоит включить голову и сообразить, что промышлять подобным путем нынешний глава города, пусть и в качестве и.о., ни за что не будет.