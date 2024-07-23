Виталий Хоценко: «Омской области выделено более 68 млн рублей на строительство новых корпусов в лагере “Орленок”

«Правительство России в рамках президентской программы по обновлению инфраструктуры детского отдыха и оздоровления выделило дополнительно более 68 млн рублей на строительство еще двух жилых корпусов в детском оздоровительном лагере “Орленок” в Калачинском районе, — рассказал Виталий Хоценко. — Благодарю председателя Совета Федерации РФ Валентину Ивановну Матвиенко и министерство просвещения России за заботу о наших детях. Продолжим создавать комфортные условия для оздоровления и отдыха юных омичей», — отметил губернатор Омской области.