Виталий Хоценко: «Омской области выделено более 68 млн рублей на строительство новых корпусов в лагере “Орленок”

В рамках президентской программы по обновлению инфраструктуры детского отдыха и оздоровления правительством России региону выделено более 68 млн рублей. Средства пойдут на строительство новых корпусов в лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе.
Такое решение было принято по итогам недавней встрече губернатора Омской области Виталия Хоценко с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
На встрече глава региона представил спикеру верхней палаты парламента результаты уже проделанной в этом лагере работы. В прошлом году при поддержке правительства России и Совета Федерации РФ региону было выделено на эти цели 80 млн рублей.
Субсидия по программе развития инфраструктуры детского отдыха была направлена на строительство новых корпусов в лагере «Орленок». Омская область эффективно распорядилась федеральными деньгами и добавила значительную долю софинансирования на реновацию детского центра. Модернизация детского оздоровительного лагеря позволила увеличить его вместимость с 350 до 500 человек за одну смену.
Виталий Хоценко показал Валентине Матвиенко, как выглядел «Орлёнок» до модернизации и как преобразился после строительства новых жилых модулей, благоустройства территории, обновления остальной инфраструктуры.
Валентина Матвиенко высоко оценила достигнутые результаты, на встрече стороны договорились о том, что работа в этом направлении будет вестись дальше. Теперь Омская область получит дополнительное финансирование, чтобы продолжить создание современной инфраструктуры по новым стандартам детского отдыха.
«Правительство России в рамках президентской программы по обновлению инфраструктуры детского отдыха и оздоровления выделило дополнительно более 68 млн рублей на строительство еще двух жилых корпусов в детском оздоровительном лагере “Орленок” в Калачинском районе, — рассказал Виталий Хоценко. — Благодарю председателя Совета Федерации РФ Валентину Ивановну Матвиенко и министерство просвещения России за заботу о наших детях. Продолжим создавать комфортные условия для оздоровления и отдыха юных омичей», — отметил губернатор Омской области.