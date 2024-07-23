В Казахстане неженатые мужчины теперь смогут усыновлять детей

АЛМАТЫ. 23 июл — Sputnik. Конституционный суд Казахстана признал несоответствующей Конституции норму в Кодексе "О браке (супружестве) и семье, которая запрещала неженатым мужчинам усыновлять детей.
Вопрос рассмотрели после обращения в КС гражданина, который счел эту норму дискриминацией по половому признаку.
«Обратившийся в Конституционный Суд гражданин считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Он обращает внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен», — говорится в сообщении пресс-службы КС.
В КС указали, что «следует исходить из интересов ребенка, нуждающегося в защите своих прав и интересов».
«Установление ограничения, связанное с неравным отношением к лицам, в зависимости от их пола, желающим усыновить детей, не соответствует требованиям статьи 14 Конституции», — говорится в сообщении.
Теперь правительство Казахстана не позднее, чем через полгода должно внести в мажилис проект закона с соответствующими правками.