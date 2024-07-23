В Казахстане неженатые мужчины теперь смогут усыновлять детей

«Обратившийся в Конституционный Суд гражданин считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Он обращает внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен», — говорится в сообщении пресс-службы КС.