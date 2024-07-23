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«Река резко поднялась на 10 метров»: Киркоров посылает сигнал SOS из западни в горах Сочи

Филипп Киркоров застрял со съемочной группой в горах Сочи из-за стихии.

Источник: Комсомольская правда

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров попал в западню из-за разбушевавшейся в Сочи стихии. Певец застрял в каньоне вместе со всей съемочной командой.

«На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут», — поделился Киркоров в своем телеграм-канале.

Филипп рассказал, что был в горах, когда начались проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки, а река стала резко подниматься. За считанные минуты уровень воды вырос до 10 метров. Самое страшное в этой ситуации в том, что выбраться самостоятельно ни звезда, ни члены команды не могут.

«Нас постепенно затапливает, мы просим о помощи. Спасите нас срочно, SOS», — говорит певец на видео.

Несмотря на внешнее спокойствие звезды, ситуация действительно волнительная. Сейчас съемочная группа ждет спасателей и надеется на оперативность экстренных служб курорта.

«Слава Богу, все целы и живы. Ждем прогнозов», — написал Киркоров.

При этом певец отмечает, что «сюрпризы» погоды являются обычной историей для натурной съемки. Однако в данном случае стихия не просто помешала команде, а действительно представляет опасность.