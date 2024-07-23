«Река резко поднялась на 10 метров»: Киркоров посылает сигнал SOS из западни в горах Сочи

Филипп рассказал, что был в горах, когда начались проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки, а река стала резко подниматься. За считанные минуты уровень воды вырос до 10 метров. Самое страшное в этой ситуации в том, что выбраться самостоятельно ни звезда, ни члены команды не могут.