В Сочи стартовал сезон цветения «древесной орхидеи»

Об этом сообщила в своих социальных сетях ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.



Данное, родом из Южной Америки, способно легко переживать зной, складывая свои листья и сохраняя свою красоту даже в самые жаркие дни. На зиму баугинию необходимо утеплять, чтобы она могла пережить холодные месяцы без вреда для своего здоровья.



Одним из главных привлекательных элементов баугинии являются ее крупные белые цветки с узкими лепестками и длинными загнутыми тычинками. Они поражают своей красотой и элегантностью, напоминая орхидеи, и радуют глаза всех ценителей природы. Однако стоит отметить, что цветки этого растения начинают увядать уже после обеда, поэтому лучше всего наслаждаться их красотой утром.



Баугиния относится к семейству Бобовые, что становится заметно осенью, когда на растении поспевают бобы. Листья этого вечнозеленого деревца имеют форму, напоминающую крыло бабочки или след от копытца.



Однако следует помнить, что побеги баугинии колючей покрыты острыми крепкими шипами, что делает обрезку и уход за растением несколько неприятным занятием. Поэтому при работе с кроной баугинии стоит быть осторожным и использовать защитные средства.