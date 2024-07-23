Воронеж накрыл ливень с грозой и градом: фото и видео

Днем вторника, 23 июля, Воронеж накрыл ливень, о котором накануне предупредили синоптики. В некоторых районах города гроза сопровождалась градом. Очевидцы выложили кадры непогоды и ее последствий в соцсети. На улице Иркутской из окна многоэтажки упал цветник, повредив машину и едва не задев женщину. Кроме того, во время грозы «поплыли» отдельные улицы столицы Черноземья.
— Муниципальные ливневки по-прежнему обслужены и исправны, однако в период интенсивных осадков им требуется время, чтобы принять весь объем воды. Специалисты районных управ, а также Городской дорожной службы будут вести мониторинг улично-дорожной сети на предмет возможных подтоплений и по мере снижения интенсивности осадков — направлять водооткачивающую технику, — заявили в мэрии Воронежа.
В городском водоканале попросили воронежцев и управляющие компании не открывать крышки канализационных люков.
— Это приводит к перегрузу системы водоотведения из-за попадания в канализацию крупного мусора. Также открытые колодцы опасны для жизни людей и животных и могут спровоцировать ДТП. Сейчас система водоотведения работает штатно, без критических отклонений. Мы работаем в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы. Во всех районах города дежурят бригады со специализированной техникой, — пояснили в «РВК-Воронеж».
В прошлый раз ливень с грозой и ураганным ветром накрыл столицу Черноземья вечером четверга, 18 июля. Итогами разгула стихии стали поваленные деревья в разных концах города. Досталось и турбазе «Елки», расположенной в Новоусманском районе, в 25 км от областного центра. Некоторые из поваленных деревьев упали на беседки.