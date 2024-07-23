Воронеж накрыл ливень с грозой и градом: фото и видео

Днем вторника, 23 июля, Воронеж накрыл ливень, о котором накануне предупредили синоптики. В некоторых районах города гроза сопровождалась градом. Очевидцы выложили кадры непогоды и ее последствий в соцсети. На улице Иркутской из окна многоэтажки упал цветник, повредив машину и едва не задев женщину. Кроме того, во время грозы «поплыли» отдельные улицы столицы Черноземья.



— Муниципальные ливневки по-прежнему обслужены и исправны, однако в период интенсивных осадков им требуется время, чтобы принять весь объем воды. Специалисты районных управ, а также Городской дорожной службы будут вести мониторинг улично-дорожной сети на предмет возможных подтоплений и по мере снижения интенсивности осадков — направлять водооткачивающую технику, — заявили в мэрии Воронежа.