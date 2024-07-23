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Самолет авиакомпании «Ямал» по дороге в Омск сделал вынужденную посадку в Тюмени

Борт летел из Салехарда.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июля, самолет, летевший из Салехарда в Омск по техническим причинам сделал вынужденную посадку в Тюмени. Об этом со ссылкой на пассажиров лайнера сообщил телеграм-канал «Мой Салехард».

Борт, совершивший вынужденную посадку, принадлежит авиакомпании «Ямал». Судя по данным Омского аэропорта, в результате инцидента прилет самолета в Омск задержался на два часа. Лайнер должен был прибыть в аэропорт назначения в 12:50, по факту прилетел в 14:59.

Сегодняшний рейс из Омска в Салехард этой же авиакомпании тоже вылетел с опозданием — в 16:00 вместо 13:30.