Самолет авиакомпании «Ямал» по дороге в Омск сделал вынужденную посадку в Тюмени

Борт, совершивший вынужденную посадку, принадлежит авиакомпании «Ямал». Судя по данным Омского аэропорта, в результате инцидента прилет самолета в Омск задержался на два часа. Лайнер должен был прибыть в аэропорт назначения в 12:50, по факту прилетел в 14:59.