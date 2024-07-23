В Омской области снова неожиданно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,72 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 1,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.