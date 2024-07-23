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В Омской области снова неожиданно изменилась ситуация с коронавирусом

Во вторник, 23 июля 2024 года, федеральный оперштаб огласил данные по заболеваемости коронавирусом в регионах РФ с 15 по 21 июля 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,72 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 1,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на официальном сайте федерального оперштаба.

В Омской области, по информации федерального оперштаба, с 15 по 21 июля 2024 года, ситуация с коронавирусом изменилась неожиданно. За указанный период в Омской области выявлено 25 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций — 5.

Отметим, что неделей ранее федеральный оперштаб сообщал о 53 новых случаях коронавируса в Омской области и 16 госпитализациях.

Напомним, что по решению омского оперштаба, 31 июля 2024 года в Омской области истекает режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.

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