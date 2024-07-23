Ученые Казахстана раскрыли генетику собак породы тазы

АСТАНА. 23 июл — Sputnik. До сих пор генетическая структура собак тазы оставалась загадкой, сообщили в министерстве науки и высшего образования Казахстана.
Раскрыть тайну происхождения решили сотрудники института генетики и физиологии.
В 2021 году команда ученых выиграла грант на генетическое исследование казахской породы тазы. Проект завершен в 2023 году, но останавливаться на этом ученые не намерены.
Проведенный анализ показал, что тазы — уникальная порода с высоким генетическим разнообразием и низким уровнем инбридинга (спаривание родственных особей).
Особенно ярко генетика проявилась в южном и восточном Казахстане и менее всего на севере страны.
«Одним из самых захватывающих открытий стало подтверждение, что тазы — древняя порода, занявшая прочное место на филогенетическом древе. Мы также выявили, что около 50 поколений назад популяция тазы пережила узкое генетическое горлышко», — отметил профессор Бакытжан Бекманов.
Особый интерес по словам ученых представляют пять областей на хромосомах, отвечающих за выдающиеся охотничьи и рабочие способности. А также ген, влияющий на скорость бега и выносливость собак породы тазы.
Все это наводит на один и единственно правильный вывод — международное признание тазы как самостоятельной породы, убеждены ученые.
Теперь породу тазы можно назвать научно обоснованным сокровищем Казахстана, которое являет собой генетическое и культурное наследие страны. А помогли это выяснить современные молекулярно-генетические методы.
Тазы, или казахская борзая — порода собак для конной охоты в пустынной местности. В Казахстане их признали национальным достоянием, однако на международном уровне порода до сих пор не зарегистрирована.