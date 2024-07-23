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Вандалы сломали более десятка светильников в парке «Комсомольский» Иркутска

Парк благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Комсомольская правда

12 светильников уничтожили вандалы в «Комсомольском» парке Иркутска. На объекте еще продолжается благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», но уже второй раз ломают осветительные приборы. Как сообщает пресс-служба администрации города тогда юных вандалов засняла камера видеонаблюдения.

— Проект уже на завершающем этапе. Люди занимались разработкой проекта, другие изготовили оборудование для парка, рабочие несколько месяцев трудились над воплощением современного городского пространства, — прояснили в администрации.

В органе местного самоуправления также призвали родителей провести беседы с детьми.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели Иркутской области усиливают группировки в паводкоопасных районах. Специалисты ПСО МЧС России вместе с плавсредствами и техническим оборудованием выехали в Тулунский район.