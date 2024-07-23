На Токаревском мосту оборудуют смотровую площадку и фотозону

В Роминте, у знаменитого Токаревского моста, появится место для фотографирования и смотровая площадка. О планах развития достопримечательности близ поселков Токаревка и Краснолесье рассказал 23 июля в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.