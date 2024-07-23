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На Токаревском мосту оборудуют смотровую площадку и фотозону

О планах развития территории рассказал министр по культуре и туризму региона.

Источник: Комсомольская правда

В Роминте, у знаменитого Токаревского моста, появится место для фотографирования и смотровая площадка. О планах развития достопримечательности близ поселков Токаревка и Краснолесье рассказал 23 июля в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

— К следующему году ситуация поменяется. Мы сейчас рассматриваем вариант благоустройства территории у Токаревского моста. Сделать там смотровую площадку, сделать благоустройство, чтобы фотозона была удобнее.

сказал Андрей Ермак

Он также отметил, что старинное здание вокзала в Краснолесье обрело инвестора — компания уже проектирует пространство. Планируется создание визит-центра для туристов, где можно будет получить карту и заказать экскурсию, взять велосипеды напрокат.

Навигацию в районе поселка Краснолесье обещают организовать также в 2025 году.

туризм и отдых