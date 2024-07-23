Закройте форточки, работает кондиционер: Как переживает жару общественный транспорт в Петербурге

На этой неделе в Петербурге снова жара под 30 градусов. От раскаленного солнца асфальт, конечно, не плавится, но в городе сложно найти место, где обдувает прохладой. В поисках такого корреспондент «Комсомолки» отправился на общественном транспорте, где тоже не всегда свежо. Как это было — в нашем репортаже.
ГРАДУС НАКАЛЯЕТСЯ.
В разгар вторника, согласно прибору, на улице 31 градус тепла, а в это время в троллейбусе № 22, оснащенном кондиционером, ненамного лучше: плюс 28. Хотя экранчики в салоне пытаются убедить, что на борту всего 23 градуса.
— Это у нас еще нормально, — вздыхает кондуктор. — А вот в стареньком 5-м троллейбусе вообще кондиционера нет — там в жару и когда много народу вообще под 45 бывает!
Впрочем, кондиционер в троллейбусе, может, работает и не на полную мощность, но все же работает. Оборудование издает характерный шум, охлажденный воздух гуляет по салону, и вот-вот начнется пассажирская битва между «отключите, мне дует» и «оставьте, духота же!».
Тем временем «бескондейный» красненький трамвай № 25 в отличие от коллеги с усами свой жар и вовсе скрывать не стал. Бегущая дорожка так все и выдала: «В салоне плюс 31». Вся надежда на открытые форточки. И водичку.
— Это хорошо, у нашей модели форточки хотя бы нормального размера, а то в других трамваях даже если захочешь больше их открыть, то не сможешь, они узкие, как щелочки, — объясняет нам кондуктор, уходя в тень.
Стоит отметить, что «парились» в общественном транспорте мы не в самое загруженное время — меж свободных кресел гулял ветерок. В часы пик, когда салон забит людьми под завязку, градус явно выше.
К слову, при такой погоде в транспорте должно быть не больше плюс 25, но это лишь рекомендация Минтранса, поэтому за духоту или дубак в салоне — только штраф тысяча рублей.
О КОНДЕЯХ ИЛИ ХОРОШО, ИЛИ…
Автобус № 74, на который мы запрыгнули на Невском проспекте, тоже «температурит»: в салоне больше тридцатки, хотя кондиционер там, хоть и с перебоями, но работает.
Как сообщал Комитет по транспорту, системой кондиционирования воздуха оборудовано 95,4 процента городских пассажирских автобусов. Перед выходом на линию, а также уже на маршруте их проверяют специальные контролеры комитета. В основном это оборудование ломается уже в пути, но это не повод освобождать автобус от работы и отправлять его на «больничный».
Да, в жару и часы пик кондеи просто не выдерживают нагрузки. Кроме того, они гоняют туда-сюда только воздух, который в салоне, и не рассчитаны на охлаждение уличного воздуха.
— Чтобы кондиционеры в транспорте работали исправно, пассажирам необходимо соблюдать главное правило: люки и форточки при работающем кондиционере должны быть закрыты, — напоминают в Комтрансе. — Еще необходимо учитывать, что до начала ощутимого охлаждения салона, на 10 градусов ниже окружающей среды, требуется не менее 20 минут с начала запуска двигателя.
Прохладнее всего в этот знойный денек оказалось в петербургском метро: там наш прибор показал плюс 26. И сквозняк пришелся кстати.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В случае некомфортной температуры в транспорте коммерческих перевозчиков пассажиры могут обратиться в ГКУ «Организатор перевозок» по телефону:
В случае некомфортной температуры в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» можно обращаться в предприятие по телефону:
Днем в понедельник термогригометр показывал, что на улице 31−33 градуса тепла. Юлия ПЫХАЛОВА.
В ЦИФРАХ.
4769 автобусов оборудовано кондиционерами.
В июле ГКУ «Организатор перевозок» проверил 3272 автобуса.
В 459 случаях зафиксировали нарушения температурного режима.
Всего за первое полугодие 2024 года проверили 34 843 автобуса,
из них в 1316 — с нарушениями.