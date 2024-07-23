Закройте форточки, работает кондиционер: Как переживает жару общественный транспорт в Петербурге

На этой неделе в Петербурге снова жара под 30 градусов. От раскаленного солнца асфальт, конечно, не плавится, но в городе сложно найти место, где обдувает прохладой. В поисках такого корреспондент «Комсомолки» отправился на общественном транспорте, где тоже не всегда свежо. Как это было — в нашем репортаже.