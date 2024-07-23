Коммунальщики просят воронежцев не открывать канализационные люки в ливень

Из-за этого в канализацию может попасть крупный мусор, что приведет к перегрузу системы водоотведения. Кроме того, открытые колодцы опасны для людей и животных и могут стать причинами аварий на дорогах.
В Росводоканале отметили, что сейчас система водоотведения работает штатно, критических отклонений не зафиксировано. Из-за сильного ливня специалисты работают в режиме повышенной готовности. Во всех районах города дежурят бригады со специализированной техникой.
Конроль над сетями и объектами водоснабжения усилен. Однако непогода может привести к временным сбоям в подаче электроэнергии, из-за чего в отдельных частях города может остановиться насосное оборудование и снизиться давление холодного водоснабжения.