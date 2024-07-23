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Коммунальщики просят воронежцев не открывать канализационные люки в ливень

Коммунальщики просят воронежцев не открывать крышки канализационных люков для отвода дождевых вод, объявление опубликовали в Telegram-канале «РВК-Воронеж».

Источник: АиФ Воронеж

Из-за этого в канализацию может попасть крупный мусор, что приведет к перегрузу системы водоотведения. Кроме того, открытые колодцы опасны для людей и животных и могут стать причинами аварий на дорогах.

В Росводоканале отметили, что сейчас система водоотведения работает штатно, критических отклонений не зафиксировано. Из-за сильного ливня специалисты работают в режиме повышенной готовности. Во всех районах города дежурят бригады со специализированной техникой.

Конроль над сетями и объектами водоснабжения усилен. Однако непогода может привести к временным сбоям в подаче электроэнергии, из-за чего в отдельных частях города может остановиться насосное оборудование и снизиться давление холодного водоснабжения.

ЖКХ