Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет

«На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 62 случая новой коронавирусной инфекции. Это выше, чем на предыдущей неделе», — сообщили в ведомстве.
В Севастополе заболеваемость сохраняется на уровне предыдущей недели — за истекшую неделю зарегистрирован 71 случай.
«Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.