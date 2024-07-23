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Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 62 случая новой коронавирусной инфекции. Это выше, чем на предыдущей неделе», — сообщили в ведомстве.

В Севастополе заболеваемость сохраняется на уровне предыдущей недели — за истекшую неделю зарегистрирован 71 случай.

«Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона продолжается.

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