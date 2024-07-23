Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет

«Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также на объектах транспорта, при посещении медорганизаций и соцучреждений», — говорится в сообщении.